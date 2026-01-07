Başkentte su kesintilerine vatandaşlardan tepki

200 KİŞİLİK EKİBİMİZLE SAHADAYIZ



AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan su dağıtımı öncesinde yaptığı açıklamada, "Başkentimiz de son zamanlarda su sıkıntısı hızla yükselmeye devam ediyor ve bunun en büyük sıkıntısını bizim Pursaklar ilçemiz çekiyor. Çünkü baktığımız zaman söylemlere yaklaşık başkentin yüzde 98 kullanıyormuş demek ki bu yüzde ikilik sıkıntı bizim ilçemize denk geldi. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık ve bugün 200 kişilik ekibimizle birlikte sahalardayız sokak, sokak cadde, cadde elimizden geldiğince vatandaşlarımızı suyla buluşturacağız. Tabii ki öncelikle ve öncelik verdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, engelli vatandaşlarımızın ve su doldurmak için elinde belirli imkanları olmayan vatandaşlarımızın yanında olmak için bugün toparlandık. Bugün bütün ekibimizle sahalardayız, Pursaklar halkımızın yanındayız" diye konuştu.