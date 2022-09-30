Basketbol Kuralları ve Saha Ölçüleri- Basketbol Nasıl Oynanır, Oyun Süresi Ne Kadar ve Kaç Kişiyle Oynanır?

Profesyonel olarak yapmadığımız sporlarda kuralları merak etmemiz oldukça normaldir. Basketbol nasıl oynanır sorusu da basketbolu merak edenler tarafından sıklıkla sorulan sorulardandır. Hem basketbol kuralları ve saha ölçüleri ile ilgili merak edilenler hem de 3,5,8,24 saniye kurallarının tüm detaylarını sizin için hazırladık. Tarihsel gelişim içinde spor dalları arasında en çok oynanan oyunlardan biri de basketboldur. Basketbol oyun kuralları ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulmak ve merak ettiğiniz bu spor dalı ile ilgili her şeyi detayları öğrenmek yazımızın devamını okumalısınız.

Basketbol Nasıl Oynanır?

Takımlar halinde oynanan oyunlardan biri basketboldur. Basketbol, aynı zamanda kendi sahasında oynana bir oyundur. 5'er kişilik 2 takımın saha içinde oynadığı bir oyundur. Topun el dışında herhangi bir yerimiz ile temas etmemesi gerekir. Her iki takım da kurallara uyarak oyunu saha içinde tutmak, arkadaşları paslaşmak ve basketbol potasına atmak için çabalarlar. Aynı zamanda rekabete dayalı bir oyundur. Sayı kazanmak için yapılan atışlarda puanlar 3'lük veya 2'lik olarak hesaplanır.

Basketbol Saha Ölçüleri

Her saha oyununda olduğu gibi basketbolda da sahanın belli standart ölçülerinin olması ve çizgiler ile saha sınırlarının belirlenmiş olması gerekmektedir. Basketbol saha ölçüleri bilgileri şu şekildedir;

İdeal saha ölçüleri 28 metre X 15 metredir.

Oyun alanı bir orta çizgi ile iki eşit parçaya bölünür.

Potalar kenar çizgilerinden 1,2 metre içeridedir.

Pota ölçüleri 1,8 metre X 1,2 metredir.

Basket atılan çemberin ya da diğer adı ile sepetin çapı ise 45 cm'dir.

Basketbol Oyun Kuralları

Rekabete dayalı her oyunda olduğu gibi basketbolda da uluslararası oyun kuralları bulunmaktadır. İlk anda karışık gibi gelse de öğrenildiğinde çok basit olduğunu fark edeceğiniz basketbol oyun kuralları şu şekildedir;

Üç hakem tarafından yönetilir.

Misafir takım sahayı seçme önceliğine sahiptir.

2. devreden sonra saha değişimi yapılır.

Oyun hava atışı ile başlar, hava atışı orta saha çizgisinde yapılır.

Oyunların periyotları 10'ar dakikalıktır.

İkinci ile üçüncü periyot arasında devre arası bulunur ve devre arası 15 dakikadır.

Her takım 5 kişiden oluşur ve sınırsız olarak oyuncu değişikliği hakları vardır.

Her oyuncunun 5 faul hakkı vardır. Faul hakkını dolduran oyuncular tekrar oyuna giremez.

Maç sonunda beraberlik durumunda uzatma periyodu oynanır.

Tüm periyodların sonunda puanı en yüksek olan yani en fazla skor yapan takım maçı kazanır.

3,5,8,24 Saniye Kuralları

Basketbol ile ilgili en çok merak edilen kurallardan biri de 3,5,8,24 kurallarıdır. Şimdi bu kuralların ne olduğunu kendi başlıkları içinde inceleyelim.