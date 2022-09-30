Basketbol Kuralları ve Saha Ölçüleri- Basketbol Nasıl Oynanır, Oyun Süresi Ne Kadar ve Kaç Kişiyle Oynanır?

Tarihler boyunca spor insanları bir araya getiren ve kaynaşmalarını sağlayan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem medeniyetlerin gelişmesine büyük katkı sağlayan hem de başka milletleri kaynaştıran spor dallarından biri de basketboldur. Peki, basketbol nasıl oynanır, oyun süresi ne kadar ve 3,5,8,24 saniye kuralları nelerdir? Tüm dünyada en çok takip edilen spor dallarından biri olan basketbol kuralları ve saha ölçüleri ile ilgili merak edilen tüm detayları bu yazımızda sizin için hazırladık.
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Profesyonel olarak yapmadığımız sporlarda kuralları merak etmemiz oldukça normaldir. Basketbol nasıl oynanır sorusu da basketbolu merak edenler tarafından sıklıkla sorulan sorulardandır. Hem basketbol kuralları ve saha ölçüleri ile ilgili merak edilenler hem de 3,5,8,24 saniye kurallarının tüm detaylarını sizin için hazırladık. Tarihsel gelişim içinde spor dalları arasında en çok oynanan oyunlardan biri de basketboldur. Basketbol oyun kuralları ile ilgili tüm sorularınıza yanıt bulmak ve merak ettiğiniz bu spor dalı ile ilgili her şeyi detayları öğrenmek yazımızın devamını okumalısınız.
Basketbol Nasıl Oynanır?
Takımlar halinde oynanan oyunlardan biri basketboldur. Basketbol, aynı zamanda kendi sahasında oynana bir oyundur. 5'er kişilik 2 takımın saha içinde oynadığı bir oyundur. Topun el dışında herhangi bir yerimiz ile temas etmemesi gerekir. Her iki takım da kurallara uyarak oyunu saha içinde tutmak, arkadaşları paslaşmak ve basketbol potasına atmak için çabalarlar. Aynı zamanda rekabete dayalı bir oyundur. Sayı kazanmak için yapılan atışlarda puanlar 3'lük veya 2'lik olarak hesaplanır.
Basketbol Saha Ölçüleri
Her saha oyununda olduğu gibi basketbolda da sahanın belli standart ölçülerinin olması ve çizgiler ile saha sınırlarının belirlenmiş olması gerekmektedir. Basketbol saha ölçüleri bilgileri şu şekildedir;
İdeal saha ölçüleri 28 metre X 15 metredir.
Oyun alanı bir orta çizgi ile iki eşit parçaya bölünür.
Potalar kenar çizgilerinden 1,2 metre içeridedir.
Pota ölçüleri 1,8 metre X 1,2 metredir.
Basket atılan çemberin ya da diğer adı ile sepetin çapı ise 45 cm'dir.
Basketbol Oyun Kuralları
Rekabete dayalı her oyunda olduğu gibi basketbolda da uluslararası oyun kuralları bulunmaktadır. İlk anda karışık gibi gelse de öğrenildiğinde çok basit olduğunu fark edeceğiniz basketbol oyun kuralları şu şekildedir;
Üç hakem tarafından yönetilir.
Misafir takım sahayı seçme önceliğine sahiptir.
2. devreden sonra saha değişimi yapılır.
Oyun hava atışı ile başlar, hava atışı orta saha çizgisinde yapılır.
Oyunların periyotları 10'ar dakikalıktır.
İkinci ile üçüncü periyot arasında devre arası bulunur ve devre arası 15 dakikadır.
Her takım 5 kişiden oluşur ve sınırsız olarak oyuncu değişikliği hakları vardır.
Her oyuncunun 5 faul hakkı vardır. Faul hakkını dolduran oyuncular tekrar oyuna giremez.
Maç sonunda beraberlik durumunda uzatma periyodu oynanır.
Tüm periyodların sonunda puanı en yüksek olan yani en fazla skor yapan takım maçı kazanır.
3,5,8,24 Saniye Kuralları
Basketbol ile ilgili en çok merak edilen kurallardan biri de 3,5,8,24 kurallarıdır. Şimdi bu kuralların ne olduğunu kendi başlıkları içinde inceleyelim.
3 Saniye Kuralı: Kısıtlamalı alan denilen pota altında kalan alanda bir oyuncunun en fazla kalacağı saniye 3 saniyedir. Belirlenen kuraldan uzun kalması oyuncunun faul yapmasına sebep olur.
5 Saniye Kuralı: Oyuncu top sürerken, kenarda olan topu çizgi dışına çıkarmadan 5 saniye içinde tekrar oyuna sokmak zorundadır.
8 Saniye Kuralı: Bu kural hücum halindeki takımı ilgilendiren bir kuraldır. Hücum halindeki takım 8 saniye içerisinde kendi yarı sahasına geçmelidir.
24 Saniye Kuralı: Topun oyuna sokulduğu andan itibaren hep aynı takım oyuncuları arasında paslaşılır ve top sürülürse 24 saniye içinde pota ile temas etmelidir. 24 saniye kuralı her çeyrek periyottan sonra oyun başlarken uygulanan bir kuraldır.