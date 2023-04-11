Baskı Balata Nedir? Baskı Balata Arızası Belirtileri Nelerdir, Biterse Ne Olur?

Aracın motoru tarafından üretilen gücün şanzımana iletilmesi, arabanın verimli bir şekilde çalışması için hayati bir durumdur. Dolayısıyla "Baskı balata nedir, ne işe yarar?" sorusuna dair önemli bilgilerin öğrenilmesi önerilir. Debriyaj balatası gibi farklı isimlerle de anıldığı görülen bu parça bozulduğunda ise "Arabada baskı balata arızası belirtileri neler?" sorusuna yanıt olan ve sürüşü engelleyen durumlar yaşanır. Bu nedenle "Baskı balata biterse ne olur ve ne zaman değişir?" sorusu, hem sürücülerin dikkat etmeleri gereken hususlar hem de bu parçanın ömrü göz önünde bulundurularak yanıtlanmalıdır.

Baskı Balata Nedir, Ne İşe Yarar?

Motor tarafından oluşturulan gücün şanzımana iletilmesinde baskı balata görev alır. Dolayısıyla baskı balata, aracın hızlanmak veya yavaşlamak için ürettiği gücü doğrudan şanzımana ilettiğinden ötürü son derece önemli bir parçadır. Bu araç parçasının ömrü ise kullanım şekline bağlı olarak değişiklik gösterir.

Yüksek devir ve ani kalkışlar motoru zorladığından ötürü bu gibi durumlarda baskı balatanın yükünün arttığı söylenebilir. Yine aracın düşük devirde yüksek vites ile kullanılması da baskı balatayı yorabilir. Bu sebeple baskı balatanın ömrünü uzatmak amacıyla motoru yormamak önemlidir. Önerilere dikkat edilerek kullanıldığı zaman ise baskı balatanın 80-90 bin km'lik ortalama ömrü, yaklaşık olarak 120 bin kilometreye kadar artırılabilir.

Baskı Balata Biterse Ne Olur?

Araçta bulunan baskı balatanın ömrü bittiği zaman birtakım belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtilerin başında ise vites geçişlerinin zorlaşması gelir. Yine vites geçişi yapıldıktan sonra vitesin boşa çıkması da baskı balatanın ömrünün bittiğine işaret eder. "Arabada baskı balata arızası belirtileri nelerdir?" sorusuna yanıt olan diğer hususlar ise şu şekildedir:

Aracın hafif yokuşlarda dahi zorlanmaya başlaması ve yavaşlaması

Baskı balatanın tamamen ömrünün bitmesine bağlı olarak aracın hiç yokuş çıkamaması

Özellikle yokuşta yanık balata kokusunun yayılması

Aracın motorunun devri bittiğinde bile stop etmemesi

Baskı Balata Ne Zaman Değişir?

Araçların önemli parçalarından biri olan baskı balatanın ortalama ömrü 80-90 bin km olarak bilinir. Bununla beraber baskı balatanın kalitesine göre kullanım ömrünün 60-70 bin kilometreye düşebildiği ya da daha fazla olabildiği bilinir. Aracı kullanan kişinin motoru zorlayacak olan hamleler yapmaması da baskı balatanın ömrünü uzatabilir. Yine de aracın belirli aralıklarla muayene ettirilmesi sayesinde baskı balatanın durumunun öğrenilmesi daha doğrudur. Böylelikle baskı balatada herhangi bir arıza mevcut ise bunun tamiri yapılabilir.