Haberler Yaşam Haberleri Baskılar, Leyla'nın avukatını azlettirdi
Giriş Tarihi: 9.04.2026

Baskılar, Leyla’nın avukatını azlettirdi

Recep ÇİRİK
Baskılar, Leyla’nın avukatını azlettirdi
Ağrı'da kamuoyunun yakından takip ettiği Leyla Aydemir cinayeti davasında, kritik duruşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ailenin avukatı Erdoğan Tunç, davada yaşanan ilerlemeden rahatsız olan bazı çevrelerin baskısı sonucu azledildiğini öne sürdü. Tunç, "Bu davanın faili meçhul kalmaması için büyük mücadele verdim. Elde ettiğimiz delillerle dosya yeniden açıldı. Ancak gelinen noktada aile, akraba ve sanık yakınlarının baskılarına daha fazla dayanamayan anne Şükran Aydemir, vekâlet ilişkimizi sonlandırmıştır" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu.

Baskılar, Leyla’nın avukatını azlettirdi
