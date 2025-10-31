Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı yayın kanalı

Anadolu Efes, bu hafta maça çıkmadan önce EuroLeague'de 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak averajla 13. sırada yer alıyor. Rakip Baskonia Vitoria-Gasteiz ise 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve ligin son sırasında bulunuyor.