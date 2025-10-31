Haberler Yaşam Haberleri Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes EuroLeague maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 31.10.2025 21:28

EuroLeague'de yoluna devam eden Anadolu Efes, sekizinci hafta mücadelesinde İspanya deplasmanına çıkıyor. Lacivert-beyazlı temsilcimiz, bu akşam (31 Ekim Cuma) Saski Baskonia takımına konuk olacak. Peki, Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve basketbolseverler bu kritik karşılaşmayı hangi kanalda canlı izleyebilecek? İşte dev maçın tüm detayları!

Avrupa basketbolunun zirvesi olan EuroLeague'de kritik virajları dönmeye çalışan Anadolu Efes, zorlu İspanya deplasmanında galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Paris Basketball'u yenerek moral depolayan temsilcimiz, ligin alt sıralarında yer alan Baskonia'yı devirerek sıralamada üst basamaklara tırmanmanın peşinde. İki köklü kulübün 31. kez karşı karşıya geleceği bu mücadele, basketbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte, Baskonia - Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı:

BASKONİA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de 8. hafta heyecanı, Anadolu Efes'in Baskonia deplasmanıyla tamamlanıyor. Maçın tarih ve saati şöyledir:

Tarih: 31 Ekim 2025 Cuma (Bugün)

Saat (TSİ): 22:30

Salon: Fernando Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz, İspanya)

BASKONİA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Baskonia ile Anadolu Efes arasındaki kritik mücadele, Türkiye'de S Sport üzerinden naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes, bu hafta maça çıkmadan önce EuroLeague'de 7 maçta 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak averajla 13. sırada yer alıyor. Rakip Baskonia Vitoria-Gasteiz ise 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve ligin son sırasında bulunuyor.

