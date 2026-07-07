Başörtülü anne-kıza plajda çirkin saldırı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez İpekkum Plajı'nda başörtülü anne ve kızını hedef alan sözlü saldırı tepki çekti. İddiaya göre İ.K., plajda oturan anne ve kıza "Yallah hadi, buralar bizim", "Defol git" ve "Sen kimsin lan" sözleriyle hakaret etti. Olay sırasında sandalyeyi yere fırlatan şüphelinin saldırgan tavırları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anne ve kızı savcılığa suç duyurusunda bulunurken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adalet Bakanlığı da şezlong yeri nedeniyle çıktığı belirtilen tartışmada şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "nefret ve ayrımcılık" suçunu düzenleyen maddesi kapsamında işlem başlatıldığını açıkladı.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen ve savcılıkça "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada ise çok sayıda kullanıcı çirkin saldırıya ve şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.