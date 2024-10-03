Başörtülü hakimi ‘laikliğe aykırı’ diyerek reddetmişti: 3 yıla kadar hapsi istendi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs'ta görülen 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılanan sanık Avukatı Alperen Demirdiş, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtüsü ile duruşmaya çıkamayacağı gerekçesiyle reddi hakim talebinde bulundu. Demirdiş duruşmada "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasa'da mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" dedi.

3 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bunun üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Avukat Demirdiş hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan ise 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

'REDDİ HAKİM SEBEBİ DEĞİL'

İddianamede, hakimin başörtü takmasının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda düzenlenen hakimin bakamayacağı haller ve hakimin reddi sebepleri başlıklı 22 ve 24. maddelerinde sayılan durumlar arasında bulunmadığı aktarıldı. Hazırlanan iddianame Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.