Başörtülü hakimi reddeden avukat Demirdiş’in duruşması ertelendi

Duruşma sırasında mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş'in yargılanmasına Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Demirdiş hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya giren evrakları okuduktan sonra sanığa söz verdi. Demirdiş, duruşmanın kapalı yapılmasını ve basın mensuplarının salondan çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti. Edinilen bilgilere göre Demirdiş, avukatının duruşmada hazır bulunmadığını belirterek savunmasını avukatı eşliğinde yapmak istediğini ifade etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın talebini yerinde bularak duruşmayı 24 Eylül tarihine erteledi.