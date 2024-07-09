Haberler Yaşam Haberleri Başörtülü stajyeri kabul etmemişti... Okul müdürünün cezası belli oldu!
Giriş Tarihi: 9.7.2024 11:26 Son Güncelleme: 9.7.2024 11:38

Başörtülü stajyeri kabul etmemişti... Okul müdürünün cezası belli oldu!

Kağıthane’de üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un kolejde başörtüsü nedeniyle stajı kabul etmeyen kolej yetkilisi Özlem Öztoprak’ın yargılandığı davada karar verildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Başörtülü stajyeri kabul etmemişti... Okul müdürünün cezası belli oldu!

Kağıthane'de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022'de staj yapması için yönlendirilen başörtülü 22 yaşındaki öğrenci Nezaket Akbulut'u, okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen kolej yetkilisi Özlem Öztoprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Başörtüsü bulunduğu için staja başlatmadığı belirtildi, 10 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede Şüpheli Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve tarafların avukatı katıldı. Sanık Özlem Öztoprak'ın avukatı müvekkilinin beraatına karar verilmesini istedi.

3 YIL 4 AY HAPİS ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Özlem Öztoprak'a "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut'un Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu ve şikayetçi olduğu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan dilekçede, üniversitenin 3.sınıftan itibaren öğrencilerine staj yapacak yer ayarladığı, kendisini de Kağıthane'deki kolejde staj yapması için yönlendirildiği aktarıldı.

Olay günü arkadaşıyla beraber bahse konu okula gittiğinin aktarıldığı dilekçede, burada müdür olan şüpheli Özlem Öztoprak'ın kendisine hitaben 'okulun kılık, kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğu, başörtülü hiçbir öğretmen ve öğrencinin okulda bulunmadığı ve bulunamayacağı, staj yapmak istemesi halinde başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi halde okula stajyer olarak alamayacakları' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Müşteki Akbulut'un bundan dolayı okula alınmaması nedeniyle mağdur olduğunu söylediği de belirtildi.

Müşteki Akbulut'un arkadaşının da müştekiyi doğrular şeklinde ifade verdiğinin anlatıldığı iddianamede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te dahi kamu görevlisi kadınlar için baş açık olma şartının bulunmadığı belirtildi. İddianamede, müşteki Akbulut'un staj öğrencisi olması nedeniyle başörtüsü taktığı gerekçesiyle staja kabul edilmemesinin herhangi bir mevzuat dayanağının da bulunmadığı aktarıldı. Şüpheli Öztoprak'ın kanuni bir dayanağı olmamasına rağmen hukuka aykırı bir davranışta bulunarak müştekinin staj yapma ve eğitim hakkını kullanmasını engellediği de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Başörtülü stajyeri kabul etmemişti... Okul müdürünün cezası belli oldu!
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