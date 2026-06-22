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Giriş Tarihi: 22.06.2026

‘Başörtülüler imha edilsin’ sözüne soruşturma

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
‘Başörtülüler imha edilsin’ sözüne soruşturma
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Sosyal medyada yer alan bir videoda, metroda karşılaştığı başörtülü bir kadına hakaret edip aşağılayıcı ifadeler kullanan Hatice Öncel hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu paylaşımda, kızını sınava götürdüğünü söyleyen Öncel, metroda karşılaştığı başörtülü bir vatandaşı hedef aldı. Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tepki toplayan paylaşımla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Hatice Öncel hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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‘Başörtülüler imha edilsin’ sözüne soruşturma
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