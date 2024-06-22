Başörtüsüne çirkin saldırı

Beyoğlu'nda bulunan bir alışveriş merkezinde geçtiğimiz gün saat 18.30 sıralarında kahve almak isteyen Nursena Akbay ve kardeşi Aysima Akbay sıra beklemeye başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaklaşık 15-20 dakika boyunca siparişlerini hazırlanmasını bekleyen abla-kardeş, Çağla Hayvalı isimli kadının sonradan gelmesine rağmen kendilerinden önce kahvesini almasından rahatsızlık duyarak çalışanı uyardı. Hayvalı, Aysima Akbay'a "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" şeklinde tepki gösterdi. Durumun şahsıyla alakalı olamadığının söylenmesine rağmen öfkelenen kadın, tıp öğrencisi Aysima Akbay'a saldırdı ve başörtüsünü tutarak "Kapalı o..." diyerek hakaret etti. Hakaretle yetinmeyen saldırgan, Akbay'ın başörtüsünü açtı.Olay çalışanların ayırmasıyla son buldu. Saldırgan Çağla Hayvalı ekiplerce ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.İfadesine başvurulan tıp fakültesi öğrencisi Aysima Akbay, "Ablamla kahve dükkanına gittik. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra gelen ve aynı içecekten sipariş verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördük. Baristaya 'Bizden sonrakilere siparişlerini veriyorsunuz, o kahveler bizimdi' dedim. Çalışan da özür dileyerek bizi atladığını söyledi fakat o esnada Çağla isimli kadın bağırarak 'Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini' dedi. Biz cevap verince de ablamın üzerine yürüdü ve vurmaya başladı. Daha sonra işletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve 'Sen kapalı o...' demeye başladı. Başörtümü açtı, yumruklamaya başladı.Çevredekiler yardımımıza geldi ve bizi ayırdılar. Çağla isimli kadın, 'nasıl dayak yedin ama' diye bağırarak işletmeden çıktı" dedi.