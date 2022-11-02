Başpiskopos’un söz verdiği ‘yardım’ 3 aydır gelmedi

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Bölümü, 4 Ağustos'ta çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda; yangından bir gün önce hastanenin çatısında izolasyon çalışmalarının yapıldığı ve bu sebeple kurulmuş bir iskelenin tespit edildiği bilgisini verdi. Çıkan yangında çatıdaki elektrik tesisatlarının tamamen yandığı ve bu nedenle yangının buradan çıkıp çıkmadığının tam olarak tespit edilemediği belirtildi. Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği kaydedildi.

Yangın Rum cemaatinde büyük üzüntüye neden olurken, 9 Ağustos'ta ABD Başpiskoposu Elpidoforos, Amerikan Başpiskoposluğu'nun kuruluşunun 100'üncü yılı şerefine Fener Rum Patrikhanesi'ne düzenlenen hac programı kapsamında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve hastaneye maddi yardımda bulunacağını açıklamıştı. Fener Patriği Bartholomeos ile bir araya gelen Elpidoforos, Balıklı Rum Hastanesi için düzenledikleri bağış etkinliğine ilişkin, "Maddi hasarının giderilmesine yardımcı olacağız. Böylece orası da hasta ve yaşlıların bakımını yürütme misyonunu devam ettirebilecek" dedi. Yardım vaadi Yunan medyasında da geniş yer buldu.

Aynı gün twitter'da bir mesaj paylaşan Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğu olarak hastanedeki hasarın onarımı için ilk etapta 350 bin dolarlık bir yardımda bulunacaklarını bildirdi. SABAH'ın ulaştığı Amerika Başpiskoposluğu yetkilileri söz konusu 350 bin dolarlık yardım vaadiyle ilgili sürecin devam ettiğini iddia etti. Yetkililer, yardım için toplanacak paranın yılsonuna doğru ellerine geçmesini beklediklerini, ardından paranın İstanbul'a gönderileceğini belirtti. Yetkililer, sürecin uzamasının nedeni olarak da ABD'deki yardım toplama prosedürlerini gösterdi.