Basra sıcakları Güneydoğu’yu kavuracak

Türkiye uzun süredir etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından şimdi de Basra sıcaklarının etkisine girdi. Basra sıcakları özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacak. Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde ise eyyam-ı bahur sıcaklarına kıyasla daha serin bir hava hâkim olacak. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Basra sıcaklıklarının yaklaşık bir hafta süreceğini söyledi.İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde yüksek sıcaklıkların yaşanacağını söyleyen Özdemirci, hava sıcaklığının Diyarbakır'da 45, Şanlıurfa'da 44, Mardin'de 40, Batman'da 45, Siirt'te 43, Şırnak'ta ise 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti. 6 ila 10 derece kadar yükselmesi beklenen sıcaklıların özellikle perşembe günü maksimum dereceye çıkacağı uyarısını yaptı. Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulunan Özdemirci, Basra sıcaklıklarının 14 Ağustos'a kadar süreceği bilgisini paylaştı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Özdemirci, "İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Cuma günü 30 dereceyi görecek ama bir hafta boyunca daha yüksek sıcaklıklar beklemiyoruz" dedi.