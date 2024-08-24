Başsavcılık duyurdu: Taksi durağını basan maganda tutuklandı

Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "24.08.2024 günü Yazılı ve Görsel Medya Organlarında "İstanbul'da "Taksi yok" diyen durağı kurşunladı." içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 23.08.2024 günü Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesinde bulunan Meydan Yonca Taksi isimli işyerine gelen şüpheli Ö.O.F'nın taksi istediği, işyerinde görevli E.Ş.'nin taksi bulunmadığını belirtmesi üzerine şüphelinin "ben size gösteririm siz hep böyle yapıyorsunuz" diyerek olay yerinden ayrıldığı, yarım saat sonra tekrar taksi durağına gelerek müşteki E.Ş.'ye tabanca doğrulttuğu, ateş edeceği esnada müştekinin şüphelinin elini tutarak hamle yaptığı, şüphelinin tabancıyı iki el ateşlediği, yaralananın bulunmadığı olayla ilgili, şüpheli Ö.O.F. hakkında Kasten Öldürmeye Teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna Aykırılık suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında şüpheli Ö.O.F. 23.08.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Şüpheli 24.08.2024 tarihinde üzerine atılı suçlardan tutuklanma talebiyle sevk edilmiş olup, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."