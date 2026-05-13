Başsavcılık koordinesinde suça sürüklenen çocuklar için sıkı tedbirler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin, özellikle Telegram grupları başta olmak üzere sosyal medyada suç içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik başlatılan kapsamlı soruşturmalar sürüyor.

BAŞSAVCILIK KOORDİNESİNDE KURUL SSÇ'LER İÇİN TOPLANDI

Soruşturmalar kapsamında 56 'suça sürüklenen çocuk' tespit edilirken, bunlardan 4'ünün tutuklu yargılandığı, 26'sına ise adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. Bununla birlikte 'suça sürüklenen çocuk' konusunun daha derinlemesine ele alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Bürosu koordinesinde, İstanbul Valiliği nezdinde İl Koordinasyon Alt Kurulu oluşturularak bir toplantı gerçekleştirildi.

36 SSÇ İÇİN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ALINDI

Kurul tarafından yapılan toplantıda, Çocuk Koruma Kanunu 5.madde çerçevesinde koruyucu ve destekleyici tedbirler alındı. Ele alınan tedbir konuları çerçevesinde, suça sürüklenen çocuklardan 27'sine danışmanlık tedbiri, 6'sına psikiyatrik muayene başta olmak üzere sağlık tedbiri, 2'sine eğitim tedbiri, 1'ine ise bakım tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN İYİLİĞE SÜRÜKLENMESİ HEDEFLENDİ

Kurul toplantısında ayrıca, suça sürüklenen çocuklara özellikle hukuk eğitimi verilerek neyin suç olduğu, işlendiği takdirde karşılaşılabilecek ne gibi sonuçları olabileceği gibi konular hakkında ışık tutulması hedeflendi. Böylece söz konusu çocukların daha iyi şartlara getirilmesi ve daha iyi bir kazanımla hayatına yön vermesinin sağlanması bekleniyor.