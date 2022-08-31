SON DAKİKA | Başsavcılıktan Fatih Özer’e gözaltı kararı

Bu bilgiden hareketle yakalandığında yani Türkiye'ye ayak basmasıyla 1 gün süreyle gözaltına alınması ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gözaltı talimatı verdi.

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