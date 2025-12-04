Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılıktan ‘HSK, savcı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattı’ iddiasına soruşturma! Gözaltı talimatı verildi
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, "Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında HSK soruşturma başlattı" iddiaları üzerine ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlattı. Söz konusu iddiaları ortaya atan şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün saat 15:43 sıralarında "BIRCANYILDIRIM" isimli X sosyal medya hesabından yapılan, "Büyükçekmece Adliyesi Emanet Kasasının soyulması nedeniyle emanetten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında HSK soruşturma başlattı. Savcı Engin, kamuoyunun yakından takip ettiği 'Yenidoğan dosyası'nda görev almıştı" paylaşım üzerine hesap sahibi hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüphelinin ivedi bir şekilde yakalanıp gözaltına alınması doğrultusunda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroya Amirliği'ne talimat verdi.

