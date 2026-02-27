Başsavcılıktan suç örgütüne ağır darbe: 17 şüpheli hakkında dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 2025 yılı içerisinde İstanbul Zeytinburnu ve Esenyurt ilçelerinde kıraathane, AVM oto yıkama ve emlak ofisi gibi işletmelere yönelik çok sayıda kurşunlama ve ateşli silahlar ile yaralama eylemleri gerçekleştiren, liderliğini Ö.T. isimli şahsın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

17 ŞÜPHELİYE DAVA

Soruşturma kapsamında suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı eylem ile ilgili 7'si tutuklu, l'i yakalamalı toplam 17 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve örgüte üye olma, örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kasten öldürmeye teşebbüs etme, silah ile kasten nitelikli yaralama, yağmaya teşebbüs etme, birden fazla kişi İle birlikte örgütün lorkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit, mala zarar verme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet etme' suçlarından Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.