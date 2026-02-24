Başsavcıvekili Güven, yeni görev yeri İstanbul’a uğurlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin yayımladığı kararnameyle İstanbul ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev değişikliği yapıldı. Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Kararname kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Görev değişimi öncesi Ankara Adliyesi'ne veda eden Güven'e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.