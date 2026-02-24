Haberler Yaşam Haberleri Başsavcıvekili Güven, yeni görev yeri İstanbul’a uğurlandı
Giriş Tarihi: 24.02.2026 14:18

Başsavcıvekili Güven, yeni görev yeri İstanbul’a uğurlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Beşir Güven, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmasının ardından İstanbul’a uğurlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse, görev değişimi öncesi Güven’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Başsavcıvekili Güven, yeni görev yeri İstanbul’a uğurlandı
  • ABONE OL

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin yayımladığı kararnameyle İstanbul ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarında görev değişikliği yapıldı. Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Fatih Dönmez getirildi. Kararname kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Beşir Güven ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Görev değişimi öncesi Ankara Adliyesi'ne veda eden Güven'e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Başsavcıvekili Güven, yeni görev yeri İstanbul’a uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz