Batan gemi ile ilgili devlet tüm imkanlarını seferber etti! Türkiye’nin en büyüğü bölgeye gidiyor

Balıkesir'in Marmara adasından saat 22.30 sularında seyre çıkan ve Gemlik Limanına giden Batuhan A. İsimli ticari yük gemisi, taşıdığı Bin 250 ton mermer tozu ve 6 mürettebatıyla birlikte sabah saat 06.20 sıralarında yardım çağrısı yapmıştı. Yardım çağrısından 40 dakika sonra saat 07.12'de ise gemiyle olan tüm irtibat kesilmişti. İmralı adasının güney batısında sulara gömülen geminin mürettebatını kurtarmak için ise hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 6 kurtarma botu, 28 araç, 1 adet sahil guvenlik korveti ve 275 personel ile devam eden kurtarma çalışmalarına hava şartlarına göre kurtarma uçakları ve helikopter de eşlik etmeye başlamıştı. Yapılan çalışmalarda, Geminin kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'a ulaşılamadı.

NENE HATUN BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, devletin tüm imkanları da seferber edildi. Zonguldak'ta 20 Kasım günü batan geminin kurtarma çalışmalarına katılan ve Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı kurtarma gemisi olan Nene Hatun Kurtarma Gemisi, İmralı yakınlarında batan gemi için de harekete geçirildi.

BATAN GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ 51 METRE DERİNLİĞE BATTI SABAH DENİZ TABANINDAKİ GÖRÜNTÜYE ULAŞTI

Marmara denizinde yardım çağrısı verdikten sonra irtibatın kesildiği Batuhan A. İsimli geminin yeri tespit edildi. Geminin, İmralı adasının güney batısında 51 metre derinlikte olduğu belirlendi.





SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde batan geminin yeri tespit edildi! | Video