Batı Karadeniz’in birlik ruhu İstanbul’da aynı sofrada buluştu

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen program; siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini aynı sofrada bir araya getirdi.

Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kastamonu, Karabük ve Düzce belediye başkanları, çok sayıda milletvekili, bürokrat, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Karadeniz'in birlik ve beraberliğini tebrik ettiği telgrafı ile başlayan program, coşkulu bir kaynaşma ruhu ile devam etti. Protokol konuşmaları özellikle milletin birlik ve beraberliğine değindi.

"HUZURUN VE SÜKUNUN HAKİM OLMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Programda konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gazze'de 2 yıldır 70 binin üzerinde, neredeyse üçte ikisinden fazlası kadın ve çocuk olan bir toplumun soykırıma uğradığını ve bunun hala devam ettiğini hatırlattı.

Yumaklı, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece kendi coğrafyamızda değil gönül coğrafyamızda da barışın, huzurun ve sükunun hakim olması için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Yaşanan zulüm için dur diyen ve olması gereken hukuki bütün zeminleri zorlayan tek bir ülke ve lider olduğunu söyleyen Yumaklı, ABD-İsrail ve İran savaşında yine hukuksuzlukların olduğunu ve masum insanların zarar gördüğü bir savaşın daha yaşandığını aktardı.

Yumaklı, devletlerin ve ülkelerin çıkarlarını insanlık değerlerinin üzerinde gören siyonist bir anlayış olduğunu ve bunun dünyaya huzur getirebileceğine hiçbir şekilde inanmadığını kaydetti.

Yaşananların Türkiye nazarında medeniyet olmadığını dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bizlere senelerce insan hakları başta olmak üzere birçok konuda adeta ödev vermeye çalışanlar bugün maalesef bu noktada sınıfta kalmış durumda. Büyük şairimiz Sezai Karakoç'un ifadesiyle İslam medeniyeti merhamet, iyilik, fazilet ve inanç medeniyetidir. Dolayısıyla bizim yaşadığımız topraklarda bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz bunu hakim kılmaya çalışır. Bizim ecdadımız Türk, Kürt, Arap demeden Çanakkale'de hep birlikte istiklal için toprağa düşmekten zerre kadar imtina etmemiş, çekinmemiş bir ecdaddır. Bugün yaşananlar da ülkemizin aynı ruh ve birlik içerisinde olmasını gerekli kılıyor. Dolayısıyla terörsüz Türkiye konusu da iç cepheyi güçlendirme konusu da bizlerin o şanslı değil dediğimiz ülkeler safına katılmasını engelleyecek yegane hususlardır."

İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

İç cepheyi güçlendirme konusunun küçük siyasi ve kişisel hesapların gölgesinde olmasına hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğine dikkat çeken Yumaklı, algı yönetimi yaparak milleti farklı istikamete yönlendirmek isteyenlerin başarısız olacağını dile getirdi. Yumaklı, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'yle perçinlenen ve perçinleşecek olan kardeşliğimiz inşallah ülkemizi hem bir barış adası olarak dünyada emsali olmayan bir yerde tutmaya devam edecek hem de Cumhurbaşkanımızın bütün dünyada artık mazlumların umudu olarak, kendisine bakışları üzerinde toplayan bir dünya lideri olarak bunları bütün bunları bizim ülkemizde hakim kılmasına bizler de inşallah hep birlikte çalışacağız."

Yumaklı, Kastamonulularla memleket sevdalarının ortak olduğunu, bir dağ köyünden çıkmış bir çiftçinin torunu olarak Türkiye'ye hizmet etme şerefinde bulunduğunu dile getirdi.

"İSTANBUL VE BATI KARADENİZ TEK YÜREKTİR"

Programın ev sahipliğini yapan Batı Karadeniz Konseyi İstanbul Başkanı ve Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, konuşmasında Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren özel bir zaman olduğunu vurguladı. İstanbul'da Batı Karadenizli hemşehrilerin güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduğunu ifade eden Çolakoğlu, bu birlikteliğin yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli teminatlarından biri olduğunu dile getirdi. İstanbul'daki seçmen kitlesinin yüzde 42'sinin Batı Karadeniz kökenli olduğuna ve bu büyük kitlenin yüzde 12'sini Kastamonuluların oluşturduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, metropolde omuz omuza sergilenen bu duruşun aynı zamanda İstanbul'un da en büyük teminatı olduğunu ifade etti. Geçmişte söylenen "İki şehir, tek yürek" vizyonunun artık daha da büyüyerek "İstanbul ve Batı Karadeniz tek yürektir" noktasına ulaştığını belirten Çolakoğlu, Üsküdar'a kadar köklü bir Batı Karadeniz bağının varlığına vurgu yaptı.

Konuşmasında Batı Karadeniz'in yalnızca bir coğrafi bölge değil; vatan sevgisi, çalışkanlık ve dayanışma kültürüyle yoğrulmuş güçlü bir değerler bütünü olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, Kastamonu'nun tarih boyunca devletine ve milletine bağlılığıyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti.

"KASTAMONU TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSUDUR"

İstiklal Harbi'nde nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri olan Kastamonu'nun bu yönüyle Türkiye'nin çimentosu niteliğinde olduğunu ifade eden Çolakoğlu, bölgenin tarihsel mirasının bugün de aynı bilinçle yaşatıldığını vurguladı. Bu mirası detaylandıran Çolakoğlu, İstiklal Madalyası'na sahip tek ilçe olan İnebolu'nun kahramanlıklarına değinerek, o topraklarda yaşayanların vatan müdafaası için tereddütsüz cepheye koştuğunu hatırlattı. Ayrıca, Batı Karadeniz'in Fatih Sultan Mehmet Han'dan Enver Paşa'ya, Şehit Şerife Bacı'dan Halime Çavuş'a kadar, devleti ve milleti dara düştüğünde daima saf tutan nice önemli değerler yetiştirdiğini sözlerine ekledi.





İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümüne de değinen Haydar Çolakoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un "Korkma" nidâsıyla başlayan dizelerinin milletin bağımsızlık iradesini ve ortak değerlerini temsil ettiğini belirtti.



Kastamonulular Platformu ve Batı Karadeniz Konseyi'nin hedeflerine de değinen Çolakoğlu, hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha güçlü bir Batı Karadeniz bırakmayı amaçladıklarını söyledi. Bu süreçte gençlerin dinamizmi ve kadınların vizyonunun önemli bir güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Bin kişiyi aşan yoğun katılımın olduğu iftar programı, Ramazan ayının birlik ve kardeşlik ruhunu yansıtan güçlü mesajlarla sona erdi. Programda verilen ortak mesaj ise Batı Karadeniz'in köklü değerlerinden aldığı güçle Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaya devam edeceği yönünde oldu.