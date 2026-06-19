Batı’da sağanak, Doğu’da kavurucu sıcak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle batı ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınanın etkili olması beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 40 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya, Uşak, Aydın, Isparta, Burdur, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli yağış beklendiği için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak çevreleriyle birlikte İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri de riskli bölgeler arasında.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Tahminlere göre İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak yağış var. Hafta sonu ise parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıklar pazar günü 28 dereceye kadar yükselecek. Ankara'da yağış nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarılar yapıldı. İzmir'de ise sağanak yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına görülebilecek. Ege kıyılarında rüzgarın zaman zaman saatte 60 km'ye ulaşabileceği tahmin edilirken, deniz ulaşımında da aksamalar yaşanabileceği ifade edildi.