Batı’da yağmur Doğu’da kar

Giriş Tarihi: 22.03.2026

Türkiye havaya, suya ve toprağa cemrelerin düşmesiyle baharı beklerken soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Yağışlar önümüzdeki hafta da kuvvetli şekilde devam edecek

Sekvan KÜDEN
Türkiye baharı beklerken tüm yurtta yağışlı ve soğuk hava günlerdir etkisini gösteriyor. Başta megakent İstanbul olmak üzere batı kentlerinde ve Karadeniz'de sağanak yağış etkili olurken Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Bayburt ve Bitlis'te yoğun kar yağışı etkili oldu. Şırnak'ın ilçelerinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini gösterecek. Yağışlar güney Ege ve Akdeniz dışında tüm yurtta şiddetini koruyacak.

