Batı’da yağmur Doğu’da kar

Türkiye baharı beklerken tüm yurtta yağışlı ve soğuk hava günlerdir etkisini gösteriyor. Başta megakent İstanbul olmak üzere batı kentlerinde ve Karadeniz'de sağanak yağış etkili olurken Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Bayburt ve Bitlis'te yoğun kar yağışı etkili oldu. Şırnak'ın ilçelerinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre yağışlı hava önümüzdeki hafta da etkisini gösterecek. Yağışlar güney Ege ve Akdeniz dışında tüm yurtta şiddetini koruyacak.