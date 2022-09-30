Batman Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla, uçakla, otobüsle Diyarbakır Batman arası seyahat edecekler için bu yolların kaç saat süreceği de önemlidir. Mesafeleri kısaltan yollar, gelişen teknoloji ile sık kullanılan navigasyonlar, uçak seyahatleri ile daha da kısalan süreler, yolculuk yapacak kişiler için birçok kolaylık sağlamaktadır. Buna bağlı olarak yolculuk yapacak kişiler de gidilecek yerlerin mesafesini ve yol süresini merak etmektedir. Batman Diyarbakır arası kaç km? Diyarbakır Batman arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? sorularının cevapları…

Batman Diyarbakır Arası Kaç Km?

Diyarbakır Batman arası ortalama 100 km'dir. Batman Diyarbakır arasında seyahat edecek kişiler için, üç farklı yol bulunmaktadır;

D370 ve Diyarbakır/ Batman yolu üzerinden 97 km

D370 ve D360/ E99 üzerinden 106 km

D360/ E99 otoyolu üzerinden 129,9 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla, Diyarbakır Batman arası yolculuk yapacaklar için en kısa yol mesafesi 97 kilometredir ve 1 saat 19 dakika sürmektedir. Bu yol süresi, trafiğe ve diğer koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Günün her saatinde bulunan seferler ile otobüs yolculuğu yapmak isteyenler için, otobüsle Diyarbakır Batman arası yol ortalama 2 saat sürmektedir. Trenle Diyarbakır Batman arası yolculuk yapmak da mümkündür. Trenle Diyarbakır Batman arası ortalama 2 saat 30 dakika sürmektedir. Uçakla Diyarbakır Batman arası seyahat etmek isteyenler için İstanbul aktarmalı olarak uçuşlar mevcuttur ve aktarmadan dolayı ortalama 5 saat sürmektedir.