Haberler Yaşam Haberleri Batman Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:45 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:45

Batman Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Batman Diyarbakır arası kaç kilometre sorusu, seyahat edecekler için yola çıkmadan önce, yol tarifi nedir, özel araçla, otobüsle, uçakla nasıl gidilir, kaç saat sürer, konularıyla birlikte merak edilmektedir. Ulaşım ağının çeşitlenmesi ile farklı ulaşım araçlarıyla seyahatler mümkündür. Bu çeşitli araçlar ile yolculuklar daha da kolay hale gelmiştir. Batman Diyarbakır arası yolculuklar için merak edilen konulardan Batman Diyarbakır arası kaç km? Otobüsle Diyarbakır Batman arası kaç saat sürer? gibi soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

Batman Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla, uçakla, otobüsle Diyarbakır Batman arası seyahat edecekler için bu yolların kaç saat süreceği de önemlidir. Mesafeleri kısaltan yollar, gelişen teknoloji ile sık kullanılan navigasyonlar, uçak seyahatleri ile daha da kısalan süreler, yolculuk yapacak kişiler için birçok kolaylık sağlamaktadır. Buna bağlı olarak yolculuk yapacak kişiler de gidilecek yerlerin mesafesini ve yol süresini merak etmektedir. Batman Diyarbakır arası kaç km? Diyarbakır Batman arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? sorularının cevapları…

Batman Diyarbakır Arası Kaç Km?

Diyarbakır Batman arası ortalama 100 km'dir. Batman Diyarbakır arasında seyahat edecek kişiler için, üç farklı yol bulunmaktadır;

  • D370 ve Diyarbakır/ Batman yolu üzerinden 97 km
  • D370 ve D360/ E99 üzerinden 106 km
  • D360/ E99 otoyolu üzerinden 129,9 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla, Diyarbakır Batman arası yolculuk yapacaklar için en kısa yol mesafesi 97 kilometredir ve 1 saat 19 dakika sürmektedir. Bu yol süresi, trafiğe ve diğer koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Günün her saatinde bulunan seferler ile otobüs yolculuğu yapmak isteyenler için, otobüsle Diyarbakır Batman arası yol ortalama 2 saat sürmektedir. Trenle Diyarbakır Batman arası yolculuk yapmak da mümkündür. Trenle Diyarbakır Batman arası ortalama 2 saat 30 dakika sürmektedir. Uçakla Diyarbakır Batman arası seyahat etmek isteyenler için İstanbul aktarmalı olarak uçuşlar mevcuttur ve aktarmadan dolayı ortalama 5 saat sürmektedir.

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Batman Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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