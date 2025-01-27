Batman Havalimanı Nerede? Batman Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Havalimanlarının konumları, çevreleri ve erişim olanakları, kentlerin cazibesini artıran unsurlar arasında yer alır. Batman Havalimanı da bu bağlamda, bulunduğu bölgeye katkı sağlayan önemli bir merkezdir. Şehrin merkezine olan mesafesi, çevresindeki ulaşım ağı ve sunduğu olanaklarla öne çıkar. Batman Havalimanı nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları Batman'ı ve çevresini daha yakından tanımak isteyenler için önemli bir başlangıç noktasıdır.

Batman Havalimanı Nerede?

Batman Havalimanı (BAL) kodu ile Batman merkezde Silvan yolu üzerinde yer almaktadır. Batman il merkezine 7 km uzaklıkta yaklaşık olarak 10 dakikalık mesafede bulunmaktadır. Havalimanının en yakın merkezlere uzaklığına gelince Silvan 34km, Siirt 93km, Tatvan 155km, Ahlat 192km mesafededir.

Özel aracınız ile Batman şehir merkezinden havalimanına gitmek için, D955 karayolu üzerinden kuzey yönüne doğru tabelaları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Havalimanı ulaşım hizmeti ayrıca, havalimanı servisleri, taksiler ve özel transfer araçlarıyla sağlanmaktadır. Batman'a inişten sonra tercih ettiğiniz taşıtlarla gideceğiniz noktalara ulaşım sağlayabilirsiniz.

Batman Havaalanı Hangi İlçede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

1998 yılında hizmete girmiş olan Batman Havalimanı il merkezine 7km uzaklıktadır. Batman Havaalanı 37.910095 enlem ve 41.115238 boylamda yer almaktadır. Merkez ilçesine bağlıdır.

Batman Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşımlarda en çok tercih edilen yöntemlerin başında halk otobüsleri geliyor. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9B, 10 ve 11A numaralı otobüslerin hepsi de aktarmasız olarak havalimanı – şehir merkezi arasında ulaşım hizmeti veriyor.

Bu belediye otobüslerinden birine binerek yaklaşık 10 – 15 dakika içerisinde şehir merkezine varmanız muhtemeldir. Batman Havalimanı varışlı uçuş seferlerine göre kalkış saati belirlenen belediye otobüsleri, belediye binası ve Diyarbakır Caddesi'ne kadar götürüyor.