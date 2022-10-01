Haberler Yaşam Haberleri Batman Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:20 Son Güncelleme: 1.10.2022 16:20

Batman Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Batman Mardin arası kaç kilometre sorusu yolculuk öncesi en çok merak edilen konudur. Kişiler gidecekleri yer, konfor, hız, güvenlik gibi konuları göz önünde bulundurarak ulaşım türlerini belirlemektedir. Bu ulaşım aracını belirlemede en önemli kıstas mesafe süresidir. Özel araçla, uçakla ya da otobüsle Batman’dan Mardin’e gidecek kişiler için Batman Mardin arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorusunun yanıtı hayli önemlidir. İşte bu soruların yanıtı!

Batman Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Batman Mardin arası kaç km sorusunun yanıtı için navigasyon önemli bir yol göstericidir. Bu sayede seyahate çıkacak olanlar, gidecekleri yere kaç saatte ve kaç kilometre mesafede olduğuna ulaşabilmektedir. Mardin Batman arası kaç kilometre olduğu kullanılan araca göre değişiklik gösterir. Peki, özel araçla, otobüsle, uçakla Mardin Batman arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? İşte yanıtı!

Batman Mardin Arası Kaç Km?

Batman Mardin arası D370 ve D950 üzerinden 141,9 kilometredir. D370 üzerinden ise 2 saat 14 dakika ve 141,9 km gelmektedir. Trafik yoğunluğuna göre bu yolların süresi değişmektedir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Uçak ile seyahat edecekler için Mardin Batman arası 75 kilometre ve süresi 35 dakikadır. Uçakla İstanbul aktarmalı Mardin'den Batman'a ortalama 12 saat 45 dakikadır. Özel araçla Mardin'den Batman'a gidecek kişiler için Mardin Batman arası mesafe 140 kilometredir. Mardin Batman arası özel araçla 1 saat 57 dakika sürmektedir. Otobüsle Mardin Batman arası 2 saat 30 dakika sürmektedir.

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Batman Mardin Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Mardin Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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