Haberler Yaşam Haberleri Batman Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Van Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:25 Son Güncelleme: 12.12.2022 13:25

Batman Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Van Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Batman Van arası kaç km sorusu, şehirlerarası seyahat edecek kişilerin seyahat öncesinde ilk araştıracakları sorudur. Yolcular gidecekleri rotayı oluştururken yol yapısı ve kilometre kriter olarak seçilebilir. Özel araçla seyahat edecekler için daha fazla alternatif bulunur. Batman Van arası seyahat edecek yolcular Batman Van arası kaç km? Özel araçla, otobüsle Van Batman arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? gibi soruların yanıtını ararlar.

Batman Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Van Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Batman Van arası kaç km, Batman ve Van arasında yolculuk yapacak kişiler tarafından internet üzerinde aranan sorulardan bir tanesidir. Günümüzde haritalar cebimize kadar indirgenmiş dahi olsa şehirlerarası yollarda internetin çekmediği zamanlarda telefonlar yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle Batman Van arasında seyahat edecek yolcular önceden Batman Van arası kaç km? Özel araçla, otobüsle Van Batman arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? sorularını araştırırlar.

Batman Van Arası Kaç Km?

Batman ve Van illeri arasında karayolu üzerinden iki ayrı yoldan gidilebilmektedir. D300 karayolu üzerinden ulaşım sağlandığında 293,9 km ve Diyarbakır Bitlis Yolu, D965, E99 ve D300 üzerinden olan rota seçilecek olursa 304,6 km olarak karşılaşılmaktadır.

Özel Araçla, Otobüsle Van Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla yapılan yolculuklarda seçilecek olan yola göre kilometre değişkenlik gösterebilir. Bu tercihler arasında en kısa olarak iki alternatif yol çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi D300 karayolu üzerinden 293,9 kilometre diğeri ise Diyarbakır Bitlis Yolu, D965, E99 ve D300 üzerinden toplamda 304,6 kilometredir. Bu yollardan ulaşım sağlandığında aracın hızına göre kaç saat süreceği değişkenlik gösterebilir. Ortalama aracın hızı 90 km/sa olarak alınırsa şehirlerarası yollarda 293,9 kilometrelik yol seçildiği takdirde yaklaşık olarak 3 saat 27 dakika sürebilmekte ve diğer 304,6 kilometrelik yol seçildiğinde ise yaklaşık olarak 3 saat 38 dakika sürebilmektedir.

Aynı yolculuk otobüs ile yapılmak istenildiği otobüs firmasının izlediği güzergaha göre yol uzayabilmektedir. Batman Van arası otobüs firmalarına göre 4 saat 30 dakika ile 5 saat 30 dakika arasında değişkenlik göstermektedir. 4 saat 30 dakika süren yolculuk yaklaşık olarak 297 kilometredir.

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Batman Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Van Batman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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