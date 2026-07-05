Batman’da 19 yıllık töre cinayeti soruşturmasında flaş: 6 kişi tutuklandı!

Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şat mezrasında 5 Temmuz 2007 tarihinde suda çürümüş halde bulunan ve o dönem yapılan çalışmada kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi, Ankara Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada daimi arama kararı çıkarılırken, dosya hakkında 2023 yılında zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı saha araştırmaları, teknolojik incelemeler ve görüşmeler sonucunda cesedin, 2007 yılından itibaren hiçbir resmi veya elektronik kaydı bulunmayan, kendisinden haber alınamayan, ailesi tarafından da hakkında herhangi bir kayıp başvurusu yapılmayan Aydın Özcan'a ait olabileceği değerlendirildi.