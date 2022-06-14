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Giriş Tarihi: 14.6.2022 20:53 Son Güncelleme: 14.6.2022 21:34

Batman'da cinnet getiren polis memuru dehşet saçtı : 3 ölü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da cinnet getiren polis memuru dehşet saçtı : 3 ölü

Batman'da eşi ve çocuğu ile tatlrtıştığı sırada cinnet getiren polis memuru dehşet saçtı. Önce eşi ve çocuğunu silahla vuran polis memuru Hayri Mağara daha sonra ise aynı silahla yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.M. (50) Tilmerç Mahallesi'ndeki polis lojmanlarının bahçesinde tabancayla eşi L.M. (46) ve oğlu T.M'yi (18) vurduktan sonra intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri H.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan L.M. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.M. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. T.M. ve L.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da polis cinnet getirdi: 3 ölü | Video

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Batman'da cinnet getiren polis memuru dehşet saçtı : 3 ölü
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