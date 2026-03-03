Haberler Yaşam Haberleri Batman’da dere yatağında erkek cesedi bulundu!
Giriş Tarihi: 3.03.2026 20:24

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen olayda, dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, yapılan incelemede ismi Emrah Çiftçi olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre, dere yatağında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hayatını kaybeden kişinin Emrah Çiftçi olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin yakınında uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bazı materyallerin bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çiftçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

