Haberler Yaşam Haberleri Batman'da düğün dönüşü feci kaza: Takla atan araçta 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 2.06.2026 02:00

Batman'da düğün dönüşü feci kaza: Takla atan araçta 6 kişi yaralandı

Batman’daki bir düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, Gercüş çevre yolunda kontrolden çıkarak takla attı. Feci kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İHA
Batman’da düğün dönüşü feci kaza: Takla atan araçta 6 kişi yaralandı
  • ABONE OL

Batman'da katıldıkları düğün merasiminin ardından dönüş yoluna geçen aileyi taşıyan hafif ticari araç, Gercüş ilçesi çevre yolunda kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, gece yarısı sularında meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 HFF 021 plakalı araç takla atarak yan yattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik gücü sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Meydana gelen feci kazada Seyranî A. (62), Üveys Ş. Arslan (11), Ali A. (16) ve Muratcan A. (18) ile birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Y

aralılardan 4'ü olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar acil müdahalenin ardından durumlarının ciddiyeti göz önünde bulundurularak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 2 yaralı ise doğrudan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BATMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da düğün dönüşü feci kaza: Takla atan araçta 6 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA