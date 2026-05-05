Batman’da eş zamanlı dev operasyon! 72 firari kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:39

Batman İl Jandarma Komutanlığı'nın Nisan ayı boyunca yürüttüğü operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 72 firari kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
İl Jandarma Komutanlığı, bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla operasyonlara hız kesmeden devam ediyor. 2-30 Nisan tarihleri arasında, Batman merkez ve ilçelerde eş zamanlı olarak yürütülen planlı faaliyetlerde, haklarında 1 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 72 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. Tutuklanan şahıslar Batman ve Beşiri Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.

