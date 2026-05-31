Giriş Tarihi: 31.05.2026 23:18 Son Güncelleme: 31.05.2026 23:26

Batman'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

İHA
Akşam saatlerinde Gercüş'e bağlı Gökçepınar ve Yamanlar köyü arasında, 46 LB 847 ve 23 ADJ 682 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada yaralanan 12 kişiden 6'sı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne, diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gercüş Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan yaralılar arasında Ayfer A. (29), Yasin Baran A. (3), Mizgin D. (10), İkra A. (8), Emine A. ve Ayşe A. bulunuyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hastanelerde tedavi altına alınan toplam 12 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
