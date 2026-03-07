Haberler Yaşam Haberleri Batman'da feci kaza: Motosiklet minik Ecrin'i hayattan kopardı!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 14:36

Batman'da feci kaza: Motosiklet minik Ecrin'i hayattan kopardı!

Batman'da 7 yaşındaki Ecrin Dursun'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarptı. Meydana gelen acı kazada ağır yaralanan minik Ecrin, tüm müdahelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İluh Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ecrin Dursun'a, Nizamettin Ö.'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MİNİK ECRİN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Ecrin, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Nizamettin Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

