Batman’da feci kaza: Otomobil istinat duvarına çarptı! 6 yaralı

Kaza, öğleden sonra Batman-Kozluk kara yolu üzerinde Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi. T.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritte bulunan istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan M.S.S. (65), H.S. (68), H.S. (41), A.S. (24), Y.A.S. (2) ve İ.S. (4) yaralandı.
YARALILARIN DURUMU İYİ
İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.