Batman’da feci kaza: Otomobilin çarptığı motorcu hayatını kaybetti

Kaza, gece yarısı Fatih Mahallesi 3345 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf T. (25) yönetimindeki otomobil ile Berat Yakut idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakut ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Yakut, doktorların tüm müdahalelerine karşın öğleden sonra hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.