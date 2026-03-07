Haberler Yaşam Haberleri Batman'da feci kaza: Refüje çarpan otomobil alev topuna döndü! 2 yaralı
Batman-Mardin kara yolunda refüje çarpan otomobil alev aldı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Mardin kara yolu Suçeken köyü mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk H. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp alev aldı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hüseyin E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

