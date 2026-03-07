Batman’da feci kaza: Refüje çarpan otomobil alev topuna döndü! 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Hüseyin E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.