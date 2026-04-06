Haberler Yaşam Haberleri Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı
Giriş Tarihi: 6.04.2026 20:22

Batman'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, trafik jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı.

İHA
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde aşırı yağışların etkisiyle tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı.

Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz