Batman’da iki araç çarpıştı: 8 yaralı

Beşiri'de M.Y. (28) idaresindeki 21 SC 171 plakalı hafif ticari araç, Doğankavak köyü mevkisinde İ.T. (24) yönetimindeki 34 FBF 062 plakalı otomobil ile çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.Y. (26), M.Y. (19), K.Y. (15), F.A. (28), M.B.(28) ve G.T. (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör