Batman’da iki otomobil birbirine girmişti: Feci kazada ölü sayısı yükseldi!

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile otomobil çarpıştı. Savrulan otomobiller, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.