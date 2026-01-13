Batman’da iki otomobil birbirine girmişti: Feci kazada ölü sayısı yükseldi!

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile otomobil çarpıştı. Savrulan otomobiller, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Yapılan kontrolde araçlarda bulunan Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra'nın cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Binatlı köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.