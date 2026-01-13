Haberler Yaşam Haberleri Batman’da iki otomobil birbirine girmişti: Feci kazada ölü sayısı yükseldi!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:34 Son Güncelleme: 13.01.2026 11:35

Batman’da iki otomobil birbirine girmişti: Feci kazada ölü sayısı yükseldi!

Batman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4’e çıktı. Kazada yaralanan 3 kişiden Umut Tekin de tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile otomobil çarpıştı. Savrulan otomobiller, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Yapılan kontrolde araçlarda bulunan Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Umut Tekin de tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut Tekin'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

3 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Baran Demirhan, Serhat Ataca ve Ahmet Kayra'nın cenazeleri, işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, Binatlı köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Batman'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman’da iki otomobil birbirine girmişti: Feci kazada ölü sayısı yükseldi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz