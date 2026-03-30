Olay, saat 21.30 sıralarında Siirt çevre yolu üzerindeki Çöplük Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Batman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kazada B.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. B.C., daha sonra tedavi edilmek üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kısa süreli aksayan trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı.