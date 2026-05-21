Batman'da korkunç olay! Asansörde kalanları kurtarmak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 21.05.2026 12:26

Barman’da asansörde mahsur kalan 1'i çocuk 2 kişiyi kurtarmak isteyen 67 yaşındaki Ziya Baltaş, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 3 çocuk babası Altaş hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Olay, sabah saatlerinde, Belde Mahallesi Lotus Park Sitesi'ndeki 14 katlı C Blok Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 6'ncı katında asansörde 1'i çocuk 2 kişi mahsur kaldı.

MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İSTERKEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Durumu fark edip yardıma koşan binada yaşayanlardan Ziya Baltaş, mahsur kalanları kurtarmak isterken dengesini kaybedip boşluğa düştü. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baltaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ EKİPLER KURTARDI

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Baltaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Asansörde mahsur kalan 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BATMAN

