Haberler Yaşam Haberleri Batman'da organize suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:51

Batman'da organize suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

Batman'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Son bir yılda 7 ayrı silahlı eyleme karıştığı belirlenen çeteden ele geçirilen silahlardan birinin 6 farklı olayda kullanıldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA Yaşam
Batman’da organize suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
  • ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik koordineli çalışma yürütüldü.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, geçen yıldan bu yana kentte 7 ayrı silahlı eylem gerçekleştirdiği tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlardan birinin örgüt üyelerince 6 farklı olayda kullanıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BATMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da organize suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA