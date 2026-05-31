Batman’da sanal medya dehşeti: Tartışma silahlı kavgaya döndü! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün gece, Petrolkent Mahallesi 2865'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Ak ile A.K. arasında sanal medya canlı yayını sırasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar, yakınlarını da yanlarına alıp sokakta buluştu. Burada da başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Barış Ak ile İ.K. yaralandı.