Batman’da dehşete düşüren olay: İki kişinin yanmış bedenleri bulundu!

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daireden çevreye yayılan kötü kokulardan rahatsız olan bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİNADAN YAYILAN KOKU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Vatandaşların şikâyeti üzerine adrese ulaşan güvenlik güçleri, savcılık izniyle daireye giriş yaptı. İçeride inceleme yapan ekipler, iki kişinin yanmış haldeki cesediyle karşılaştı. Bölge emniyet şeridiyle abluka altına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde detaylı delil çalışması yürüttü.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Yapılan ilk incelemeler sonucunda hayatını kaybeden şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Cesetlerin, 52 yaşındaki Metin Erman isimli erkek şahıs ile 45 yaşındaki Suriye uyruklu Süreyya İbrahim isimli kadına ait olduğu belirlendi. Şahısların cansız bedenleri, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR
Yangının çıkış nedeni ve olayın oluş şekli henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri olayın bir cinayet, kaza ya da farklı bir ihtimal olup olmadığını araştırıyor. Komşuların ifadelerine başvuran emniyet güçleri, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.