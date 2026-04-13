Giriş Tarihi: 13.04.2026 12:06 Son Güncelleme: 13.04.2026 12:34

Batman'da şüpheli TIR durduruldu! Cipin gizli bölmesine saklanan uyuşturucu böyle bulundu

Batman’da narkotik köpeği Hector’un dikkatiyle dev uyuşturucu ağı ortaya çıkarıldı! TIR üzerindeki cipte yapılan aramada tabanına gizlenmiş özel bölmede 24 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. O anlar ekipleri bile şaşkına çevirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Batman, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine araç taşıyan TIR'ı durdurdu. Ekipler, TIR'ın üzerindeki araçları kontrol ederken, narkotik köpeği 'Hector' bir cipe tepki verdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Hector'un şoför koltuğu altına yoğunlaşması üzerine koltukları söken polis, aracın taban sacının kesilerek özel bir bölme oluşturulduğunu belirledi. Aramada, gizli bölme içerisine yerleştirilmiş un paketlerinin içinden 24 kilo 600 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki sorgusu devam ediyor.

