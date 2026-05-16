Batman’da TIR şarampole devrildi: Ortalığı savaş alanına çevirdi!

Edinilen bilgilere göre, 33 B 7925 plakalı tırın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bir süre sürüklendikten sonra takla atmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Tırda sıkışan sürücünün yardımına çevredeki diğer sürücüler koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.