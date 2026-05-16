Haberler Yaşam Haberleri Batman'da TIR şarampole devrildi: Ortalığı savaş alanına çevirdi!
Giriş Tarihi: 16.05.2026 11:43

Batman'da TIR şarampole devrildi: Ortalığı savaş alanına çevirdi!

Batman-Kozluk kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, takla atarak şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Batman’da TIR şarampole devrildi: Ortalığı savaş alanına çevirdi!
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, 33 B 7925 plakalı tırın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, bir süre sürüklendikten sonra takla atmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Tırda sıkışan sürücünün yardımına çevredeki diğer sürücüler koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu araçta sıkışan sürücü, ağır yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da TIR şarampole devrildi: Ortalığı savaş alanına çevirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA