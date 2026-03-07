Haberler Yaşam Haberleri Batman'da TIR'da yakalandılar: İran sınırından Türkiye'ye girmeye çalıştılar!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 12:16

Batman'da TIR'da yakalandılar: İran sınırından Türkiye'ye girmeye çalıştılar!

Batman'da durdurulan TIR'da yapılan aramada, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

DHA Yaşam
Batman’da TIR’da yakalandılar: İran sınırından Türkiye’ye girmeye çalıştılar!
  • ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada, İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 25 düzensiz göçmen yakalandı.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği belirtildi. Gözaltına alınan TIR şoförü M.Ş.O. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da TIR'da yakalandılar: İran sınırından Türkiye'ye girmeye çalıştılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz