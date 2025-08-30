Haberler Yaşam Haberleri Batman'da üzücü olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Giriş Tarihi: 30.8.2025 18:06 Son Güncelleme: 30.8.2025 19:32

Batman'da üzücü olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Cesur Avcı (15), boğularak hayatını kaybetti.

DHA
Batman’da üzücü olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren Cesur Avcı, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, suya girerek Avcı'yı bulup, sudan çıkardı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Cesur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cesur'un cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Batman'da üzücü olay! Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz