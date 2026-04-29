Batman’da yaban domuzu dehşet saçmıştı: 3 kişinin yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı!

'KENT MERKEZİNDE İLK DEFA OLUYOR'

Olayın görgü tanıklarından esnaf Nurullah Dağ, yaban domuzunu gördüğünde çok şaşırdığını ifade ederek, "Dükkanımı kapatmıştım. Arabama binip eve gidecektim ki insanların koşuşturduğunu gördüm. Sonra baktığımda yaban domuzunun insanların ve araçların arasında koştuğunu, bir vatandaşa çarptığını gördüm. İnsanlar panik halinde kornaya basınca daha çok yabanileşmeye başladı, daha çok insanlara saldırganlaşmaya başladı. Daha önce köylerde, çay kenarlarında, tarlalarda vatandaşlarımız muhakkak karşılaşmıştır ama şu ana kadar kent merkezinde ilk defa oluyor. Vatandaşlar korna çalınca, bağırıp çağırınca domuz da biraz daha ürktü. Ben de o esnada gördüğüm zaman çok şaşırdım. İlginç bir durum hepimiz için" diye konuştu.